Актриса Юлия Такшина призналась, что у её сыновей бывают подростковые бунты

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Юлия Такшина, получившая широкую известность после исполнения роли Вики в сериале "Не родись красивой", рассказала о своих отношениях с сыновьями от актёра Григория Антипенко.

Фото: Официальное сообщество Юлии Такшиной в соцсети "Вконтакте"

Она призналась, что её 16-летний сын Иван и 14-летний Фёдор иногда устраивают подростковые бунты. Как пояснила актриса, Ваня готов договариваться с родителями, а Федя сначала отказывается от любых соглашений, но позже приносит извинения за своё поведение.

"Это тоже очень важно, значит, человек понимает и осознаёт. А без бунтов, думаю, никак", — отметила Такшина в интервью сайту aif.ru.

По словам актрисы, семейные трудности всегда разрешаются без серьёзных конфликтов. Она добавила, что в её семье никто не хлопает дверями и не покидает дом в случае каких-либо разногласий.

Такшина назвала своих детей "самостоятельными ребятами", которые способны справиться без помощи взрослых во время её гастролей и работы.