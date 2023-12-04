Лариса Долина вышла в свет в необычной наряде: официант надел платье

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Долина продемонстрировала наряд, который отдалённо напомнил скандальный образ Дани Милохина на премии Муз-ТВ в 2021 году.

Фото: Инстаграм Долиной

Народная артистка России показала в запрещённой социальной сети наряд, состоящий из половины чёрного смокинга и половины яркого красного платья. Певица объяснила, что принимает участие в новогодних съёмках.

Поклонники Долиной похвалили актрису за образ, однако нашлись и те, кому наряд не понравился.

"Официант надел платье, зачем вместо шика это", — оставил один из подписчиков комментарий под постом певицы.

Некоторым интернет-пользователям наряд актрисы напомнил образ тиктокера Дани Милохина, состоящий наполовину из фрака, а наполовину из розового платья.