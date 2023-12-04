Настя Ивлеева раскрыла подробности своего похудения

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

За лето Настя Ивлеева скинула, по её словам, 14 лишних килограммов. Знаменитая блогерка и телеведущая рассказала, как ей это удалось.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Мотивацией звезды стало кино.

"Летом был проект, начался, вернее, кинопроект большой, классный, который выйдет в 2024 году. А я просто вот до этого проекта прям прилично разожралась", — призналась звезда в YouTube-шоу JETCAR.

Ей казалось, что зрители придут в ужас, увидев, как раздобрела знаменитость. "Я действительно очень много набрала лишних килограмм, и в камере это просто отвратительно бы смотрелось", — считает Ивлеева.

Чтобы привести себя в приемлемую для кинематографа форму, артистка стала утолять голод преимущественно овощами.

"Если хотела есть, я ела огурцы, — объяснила она. — Ну, короче, дисциплина. Дисциплина меня воспитала — и я начала стремительно скидывать вес".

Кроме того, Настя отказалась от алкоголя — не насовсем, но, по крайней мере, до Нового года.