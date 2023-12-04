Комедия "Тёща" с Гузеевой и Харламовым возглавила кинопрокат в России

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинопрокат российских кинотеатров возглавила комедия Аскара Узабаева "Тёща", где главную роль сыграла Лариса Гузеева.

Фото: кадр из художественного фильма "Теща"

За минувшие выходные фильм собрал 213 млн рублей.

Комедия рассказывает о властной главе ЖКХ Ольге Николаевне, которой необходимо полностью контролировать свою семью, и в том числе зятя.

Главную роль сыграла Лариса Гузеева. Также в фильме снялись, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков.

Топ-два занял фильм "По щучьему велению", он собрал 75,7 млн рублей. На третьем месте оказалась комедия "Хоккейные папы" — 39,3 млн рублей.

https://www.youtube.com/watch?v=rwA52mKkXBw