Кинопрокат российских кинотеатров возглавила комедия Аскара Узабаева "Тёща", где главную роль сыграла Лариса Гузеева.
За минувшие выходные фильм собрал 213 млн рублей.
Комедия рассказывает о властной главе ЖКХ Ольге Николаевне, которой необходимо полностью контролировать свою семью, и в том числе зятя.
Главную роль сыграла Лариса Гузеева. Также в фильме снялись, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков.
Топ-два занял фильм "По щучьему велению", он собрал 75,7 млн рублей. На третьем месте оказалась комедия "Хоккейные папы" — 39,3 млн рублей.
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