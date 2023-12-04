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Комедия "Тёща" с Гузеевой и Харламовым возглавила кинопрокат в России

0:47
Шоу-бизнес

Кинопрокат российских кинотеатров возглавила комедия Аскара Узабаева "Тёща", где главную роль сыграла Лариса Гузеева.

Комедия "Тёща" с Гузеевой и Харламовым возглавила кинопрокат в России
Фото: кадр из художественного фильма "Теща"

За минувшие выходные фильм собрал 213 млн рублей.

Комедия рассказывает о властной главе ЖКХ Ольге Николаевне, которой необходимо полностью контролировать свою семью, и в том числе зятя.

Главную роль сыграла Лариса Гузеева. Также в фильме снялись, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков.

Топ-два занял фильм "По щучьему велению", он собрал 75,7 млн рублей. На третьем месте оказалась комедия "Хоккейные папы" — 39,3 млн рублей.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rwA52mKkXBw
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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