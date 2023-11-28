Предложившего продюсеру Татьяне Тур руку и сердце Филиппа Киркорова заметили в объятиях Ларисы Гузеевой.
Филипп Киркоров продолжает расточать комплименты женщинам. На этот раз король российской эстрады восхитился Ларисой Гузеевой. Он встал перед ведущей шоу "Давай поженимся" на колени.
"Обожаю", — сказал певец Гузеевой, обхватив её двумя руками.
Поклонникии Киркорова задались вопросом, как на такие излияния отреагирует избранница артиста, которая присутствовала на кинопремьере фильма "Тёща", где и проявилось любвиобилие певца.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.