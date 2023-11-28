Киркоров встал на колени перед Гузеевой на глазах своей избранницы: "Обожаю"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Предложившего продюсеру Татьяне Тур руку и сердце Филиппа Киркорова заметили в объятиях Ларисы Гузеевой.

Фото: Инстаграм Киркорова

Филипп Киркоров продолжает расточать комплименты женщинам. На этот раз король российской эстрады восхитился Ларисой Гузеевой. Он встал перед ведущей шоу "Давай поженимся" на колени.

"Обожаю", — сказал певец Гузеевой, обхватив её двумя руками.

Поклонникии Киркорова задались вопросом, как на такие излияния отреагирует избранница артиста, которая присутствовала на кинопремьере фильма "Тёща", где и проявилось любвиобилие певца.