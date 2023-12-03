Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время с дочкой Ариадной Волочковой.
Балерина опубликовала фото с наследницей. Мама и дочка сфотографировались в особняке экс-примы Большого театра. Ариадна была одета в скромный костюм оверсайз чёрного цвета, а её мама предпочла светлый костюм, подчёркивающий фигуру.
"Вчера ко мне приезжала моя любимая доченька Ариадна Волочкова. Отметили день рождения моей мамочки. Это невероятный вечер! Наполненный радостью и воспоминаниями! Какая же она взрослая стала. Люблю и горжусь", — написала Анастасия в своём микроблоге под фото с дочерью.
Волочкова рассказала, что утром они с Ариадной позавтракали и прекрасно провели утро выходного дня.
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