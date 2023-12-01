Филипп Киркоров опубликовал в честь дня рождения дочери Аллы-Виктории поздравительное видео с нарезками кадров с наследницей.
Киркоров трогательно поздравил дочь с 12-летием. Он разместил в социальных сетях видео-фрагменты с дочерью, которой исполнилось 12 лет. Музыкальным оформлением клипа стала песня Киркорова о дочке.
"Всех цветов на свете ты прекрасней для меня", — спел король российской эстрады.
Ранее Филиппа Киркорова признали самым дорогим артистом на корпоративах.
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