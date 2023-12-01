Киркоров трогательно поздравил дочь с 12-летием: "Всех цветов на свете ты прекрасней для меня"

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров опубликовал в честь дня рождения дочери Аллы-Виктории поздравительное видео с нарезками кадров с наследницей.

Фото: Инстаграм Киркорова

Киркоров трогательно поздравил дочь с 12-летием. Он разместил в социальных сетях видео-фрагменты с дочерью, которой исполнилось 12 лет. Музыкальным оформлением клипа стала песня Киркорова о дочке.

"Всех цветов на свете ты прекрасней для меня", — спел король российской эстрады.

Ранее Филиппа Киркорова признали самым дорогим артистом на корпоративах.