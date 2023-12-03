Российский режиссёр и телеведущий Юлий Гусман продолжает свои творческие проекты в Соединённых Штатах. Он рассказал, что уже более года проводит большую часть времени в Нью-Йорке, где проживают его дочь и внуки.
Гусман также упомянул о возможности появления в сериале Андрея Кончаловского и посещения родины. Он выразил радость по поводу переезда, так как теперь может проводить больше времени со своей семьёй и друзьями за границей, передаёт News.ru.
"Меня совершенно неожиданно позвал Андрей Кончаловский и пригласил на съёмки своего сериала. Я в нём играю маленькую роль", — рассказал Гусман.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.