Телеведущий Юлий Гусман пропал с экранов из-за переезда в США

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский режиссёр и телеведущий Юлий Гусман продолжает свои творческие проекты в Соединённых Штатах. Он рассказал, что уже более года проводит большую часть времени в Нью-Йорке, где проживают его дочь и внуки.

Фото: "2009, Gusman" by АНО «Музыкальное сердце театра» is licensed under CC BY-SA 4.0.

Гусман также упомянул о возможности появления в сериале Андрея Кончаловского и посещения родины. Он выразил радость по поводу переезда, так как теперь может проводить больше времени со своей семьёй и друзьями за границей, передаёт News.ru.

"Меня совершенно неожиданно позвал Андрей Кончаловский и пригласил на съёмки своего сериала. Я в нём играю маленькую роль", — рассказал Гусман.

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