Певец Филипп Киркоров поделился забавным случаем, когда ему пришлось быть свидетелем родов в автобусе, следующем из Чебоксар. Находясь в пути, женщина, сидящая рядом, внезапно начала испытывать схватки, и Киркоров решил оказать помощь в родах.
По словам поп-исполнителя, эта история произошла в отдаленном прошлом, когда он еще не пользовался такой широкой популярностью. В своем рассказе на мероприятии "Песня года" артист с улыбкой вспомнил, что, кажется, младенца, рожденного в тот момент, назвали Митей, сообщает "Звук".
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.