Филипп Киркоров рассказал, как ему пришлось принимать роды в автобусе

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров поделился забавным случаем, когда ему пришлось быть свидетелем родов в автобусе, следующем из Чебоксар. Находясь в пути, женщина, сидящая рядом, внезапно начала испытывать схватки, и Киркоров решил оказать помощь в родах.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

По словам поп-исполнителя, эта история произошла в отдаленном прошлом, когда он еще не пользовался такой широкой популярностью. В своем рассказе на мероприятии "Песня года" артист с улыбкой вспомнил, что, кажется, младенца, рожденного в тот момент, назвали Митей, сообщает "Звук".

Филипп Киркоров "Песня о Москве" (Московские ритмы) (1985)