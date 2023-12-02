Айза резко высказалась об актере Александре Петрове

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай решила поделиться своими подписчиками мнением о нашумевшем российском сериале "Слове пацана", а в итоге посвятила несколько сторис в запрещенной соцсети актеру Александру Петрову.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Super.ru пишет, что блогерше очень понравился сериал, а также молодые и талантливых актеры, котрые снимались в "Слове пацана". Айза предложила снимать больше новых лиц, чем приглашать Александра Петрова во все проекты подряд. Айза добавила, что не интересовалась актерской игрой актера, а то, что видела ей не нравится.

"Убираем Александра Петрова отовсюду, он не секси, он не красивый", — внезапно поделилась своей "офигенной идеей" Айза.

При этом Айза пожаловалась, что прошли времена "красавцев, как Брэд Питт в молодости". А дополнила свою мысль блогерша свежей не самой удачной фотографией Александра. Но Айза уточнила, что Петров — "возможно хороший актер" и согласилась, что оценивать по внешности не хорошо.