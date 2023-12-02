Артиста Рому Жукова ищут судебные приставы

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Судебные приставы находятся в поиске певца Ромы Жукова из-за задолженности свыше 500 тысяч рублей, включая просроченные кредиты и штрафы ГИБДД.

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Это не первый скандал с участием экс-участника группы "Мираж" в финансовых вопросах. Бывшая жена певца, Елена, ранее рассказывала о том, как Жуков строго контролирует траты алиментов, несмотря на их невысокую сумму — 21 тысяча рублей на пятерых детей.

Вопросы о выплатах на детей возникали неоднократно в течение нескольких лет. В ответ на обвинения, сам Жуков отрицает долг в 500 тысяч рублей, заявляя, что все платежи выплачиваются исправно.

Он также утверждает, что его бывшая жена получает значительные суммы в размере 300 тысяч рублей алиментов ежемесячно, отмечая обвинения в её клевете как стремление к публичности.

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