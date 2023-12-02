Дмитрий Тарасов продолжает обсуждать свои отношения с бывшей женой Ольгой Бузовой, считая, что именно благодаря ему она стала настолько популярной. Пара развелась шесть лет назад, однако так и не смогли полностью забыть друг друга. Оба остаются в центре внимания общественности.
Несмотря на завершение своей профессиональной спортивной карьеры, Тарасов остается активным в области интернет-проектов, продолжая участвовать в общественной жизни. Спортсмен выразил надежду на сотрудничество с Бузовой, но та отказала, описав его деятельность как сомнительную
Тарасов поделился своим мнением, утверждая, что Ольга обязана ему своей текущей популярностью. Он утверждает, что есть человек, который критиковал его всю жизнь и продолжает это делать, но в адрес Бузовой он сказал неожиданную мысль, сообщает Starhit.
"Оля до конца жизни обязана платить Диме компенсацию за то, что он сделал ее популярной"
В свою очередь, спортсмен подтвердил этот факт и признал справедливость данного утверждения.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.