Экс-футболист Тарасов заявил, что Бузова стала популярной из-за него

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов продолжает обсуждать свои отношения с бывшей женой Ольгой Бузовой, считая, что именно благодаря ему она стала настолько популярной. Пара развелась шесть лет назад, однако так и не смогли полностью забыть друг друга. Оба остаются в центре внимания общественности.

Фото: wikipedia.org by Елена Рыбакова is licensed under CC BY-SA 3.0

Несмотря на завершение своей профессиональной спортивной карьеры, Тарасов остается активным в области интернет-проектов, продолжая участвовать в общественной жизни. Спортсмен выразил надежду на сотрудничество с Бузовой, но та отказала, описав его деятельность как сомнительную

Тарасов поделился своим мнением, утверждая, что Ольга обязана ему своей текущей популярностью. Он утверждает, что есть человек, который критиковал его всю жизнь и продолжает это делать, но в адрес Бузовой он сказал неожиданную мысль, сообщает Starhit.

"Оля до конца жизни обязана платить Диме компенсацию за то, что он сделал ее популярной"

В свою очередь, спортсмен подтвердил этот факт и признал справедливость данного утверждения.

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