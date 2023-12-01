Актриса Юлия Пересильд заключила брак в секрете с коллегой Михаилом Тройником.
Детали церемонии, включая дату и место, остаются неизвестными. Сама пара пока не прокомментировала слухи о свадьбе.
Напомним, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник начали встречаться в 2022 году, при этом актриса старше своего избранника на четыре года. Кроме того, звезда фильма "Вызов" является матерью двух дочерей от режиссера Алексея Учителя, сообщает "Общественная служба новостей".
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