Актриса Пересильд тайно вышла замуж за коллегу

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд заключила брак в секрете с коллегой Михаилом Тройником.

Фото: wikipedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Детали церемонии, включая дату и место, остаются неизвестными. Сама пара пока не прокомментировала слухи о свадьбе.

Напомним, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник начали встречаться в 2022 году, при этом актриса старше своего избранника на четыре года. Кроме того, звезда фильма "Вызов" является матерью двух дочерей от режиссера Алексея Учителя, сообщает "Общественная служба новостей".

Юлия Пересильд и Михаил Тройник