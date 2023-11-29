Николай Басков заявил, что выступал на дне рождении собаки

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Басков поделился интересным случаем из своей карьеры во время беседы с журналистами за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон". По словам певца, несколько лет назад ему предстояло выступить на корпоративе, посвященном дню рождения собаки.

Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

Басков вспомнил, что в тот период ему приходилось проводить до трех корпоративов в день, и ему срочно сообщили о необходимости выступления в ресторане в Подмосковье.

"Говорят, срочно тебя хотят, а любые деньги, умирают, пускай приедет", — приводит слова Николая News.ru.

На вечеринке, как выяснилось, праздновался день рождения собаки по имени Джорджик. Певец, несмотря на необычность ситуации, поздравил и пожелал здоровья и счастья имениннику.

Басков подчеркнул роскошь и бриллиантовое украшение женщины, организовавшей праздник. Она, будучи владелицей Джорджика, пригласила певца, объявив, что их питомцу исполняется год.

Ранее сообщалось, что Николая Баскова заметили в компании с невестой известного бизнесмена.

Николай Басков рассказал о самом необычном выступлении /// Жара в эфире