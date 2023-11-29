Николай Басков поделился интересным случаем из своей карьеры во время беседы с журналистами за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон". По словам певца, несколько лет назад ему предстояло выступить на корпоративе, посвященном дню рождения собаки.
Басков вспомнил, что в тот период ему приходилось проводить до трех корпоративов в день, и ему срочно сообщили о необходимости выступления в ресторане в Подмосковье.
"Говорят, срочно тебя хотят, а любые деньги, умирают, пускай приедет", — приводит слова Николая News.ru.
На вечеринке, как выяснилось, праздновался день рождения собаки по имени Джорджик. Певец, несмотря на необычность ситуации, поздравил и пожелал здоровья и счастья имениннику.
Басков подчеркнул роскошь и бриллиантовое украшение женщины, организовавшей праздник. Она, будучи владелицей Джорджика, пригласила певца, объявив, что их питомцу исполняется год.
Ранее сообщалось, что Николая Баскова заметили в компании с невестой известного бизнесмена.
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