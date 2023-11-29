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Николай Басков заявил, что выступал на дне рождении собаки

1:10
Шоу-бизнес

Николай Басков поделился интересным случаем из своей карьеры во время беседы с журналистами за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон". По словам певца, несколько лет назад ему предстояло выступить на корпоративе, посвященном дню рождения собаки.

Николай Басков заявил, что выступал на дне рождении собаки
Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

Басков вспомнил, что в тот период ему приходилось проводить до трех корпоративов в день, и ему срочно сообщили о необходимости выступления в ресторане в Подмосковье.

"Говорят, срочно тебя хотят, а любые деньги, умирают, пускай приедет", — приводит слова Николая News.ru.

На вечеринке, как выяснилось, праздновался день рождения собаки по имени Джорджик. Певец, несмотря на необычность ситуации, поздравил и пожелал здоровья и счастья имениннику.

Басков подчеркнул роскошь и бриллиантовое украшение женщины, организовавшей праздник. Она, будучи владелицей Джорджика, пригласила певца, объявив, что их питомцу исполняется год.

Ранее сообщалось, что Николая Баскова заметили в компании с невестой известного бизнесмена.

Николай Басков рассказал о самом необычном выступлении /// Жара в эфире
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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