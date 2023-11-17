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Николая Баскова заметили в компании с невестой известного бизнесмена

1:10
Шоу-бизнес

Певец Николай Басков снова стал объектом внимания после появления в компании молодой дамы после концерта Лолиты Милявской. По информации Super, артист и загадочная девушка покинули мероприятие вместе, вызвав новые спекуляции о возможном романе.

Николая Баскова заметили в компании с невестой известного бизнесмена
Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

Согласно данным издания, Николай Басков проводил свою спутницу через служебное помещение и отправился с ней на одном автомобиле. Прощаясь с поклонниками, исполнитель исполнил песню "Золотая чаша".

Как сообщает Super, таинственной дамой оказалась модель и бывшая участница "Холостяка" Илона Котелюх. Эта мама троих детей воспитывает своих малышей от разных отношений. В июле Басков признал, что для него интеллект является самым сексуальным качеством у женщины, подчеркнув, что ему важны не только внешность, но и мысли, поступки и отношения потенциальной партнерши.

Известно, что девушка встречается с 27-летним Никитой Расковаловым, сыном миллионера Вадима Расковалова. Весной Илона родила возлюбленному дочь Мишель.

НЕВЕСТА НИКОЛАЯ БАСКОВА ВЕСЕЛО ПРОВОДИТ ВРЕМЯ В КОМПАНИИ ДРУГИХ МУЖЧИН
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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