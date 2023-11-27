Оксана Самойлова рассказала о пластической операции своей мамы и показала результат

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Супруга Джигана Оксана Самойлова не ограничивается статусом образцовой четырежды мамы, она, кроме прочего, еще и примерная дочь. В запрещенной соцсети бизнесвумен, мама Оксаны Евгения Николаевна показалась после блефаропластики. (операция по изменению формы век, разреза глаз).

Фото: Личный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram by Оксана Самойлова

Super.ru пишет, что теперь мама Оксаны стала похожа на саму Оксану. И даже одна из дочерей Самойловой и Джигана — Лея подметила, что бабушка выглядит совсем как мама.

"Баба, ты вообще как мама"", — сказала Лея Евгении Николаевне.