Супруга Джигана Оксана Самойлова не ограничивается статусом образцовой четырежды мамы, она, кроме прочего, еще и примерная дочь. В запрещенной соцсети бизнесвумен, мама Оксаны Евгения Николаевна показалась после блефаропластики. (операция по изменению формы век, разреза глаз).
Super.ru пишет, что теперь мама Оксаны стала похожа на саму Оксану. И даже одна из дочерей Самойловой и Джигана — Лея подметила, что бабушка выглядит совсем как мама.
"Баба, ты вообще как мама"", — сказала Лея Евгении Николаевне.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.