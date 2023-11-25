Гарик Харламов показал всем свою 9-летнюю дочь в шикарной розовой шубе

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

24 ноября в столичном кинотеатре "Художественный" состоялась великолепная премьера анимационного фильма "Кентервильское привидение". Российские знаменитости предпочли не ждать и собрались за день до этого события, чтобы насладиться просмотром вместе со своими детьми.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

Один из ключевых персонажей фильма был озвучен известным шоуменом Гариком Харламовым, который привел на мероприятие свою 9-летнюю дочь Настю. Недавно девочка вернулась из Будапешта, где ее мама Кристина Асмус принимала участие в съемках нового киноленты. После незабываемых каникул в столице Венгрии пришло время для развлечений отца и дочери.

На красной дорожке Гарик с гордостью стоял рядом со своей маленькой принцессой. Настя, выглядя как настоящая модница, была одета в пушистую розовую шубку и серебристые брюки. Улыбка на лице Гарика говорила о его счастье и гордости перед своей дочерью, создавая атмосферу радости и веселья на этом замечательном вечере.

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