24 ноября в столичном кинотеатре "Художественный" состоялась великолепная премьера анимационного фильма "Кентервильское привидение". Российские знаменитости предпочли не ждать и собрались за день до этого события, чтобы насладиться просмотром вместе со своими детьми.
Один из ключевых персонажей фильма был озвучен известным шоуменом Гариком Харламовым, который привел на мероприятие свою 9-летнюю дочь Настю. Недавно девочка вернулась из Будапешта, где ее мама Кристина Асмус принимала участие в съемках нового киноленты. После незабываемых каникул в столице Венгрии пришло время для развлечений отца и дочери.
На красной дорожке Гарик с гордостью стоял рядом со своей маленькой принцессой. Настя, выглядя как настоящая модница, была одета в пушистую розовую шубку и серебристые брюки. Улыбка на лице Гарика говорила о его счастье и гордости перед своей дочерью, создавая атмосферу радости и веселья на этом замечательном вечере.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.