Алёна Кравец: олигархи с Рублёвки объявили Алле Пугачёвой бойкот

2:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва после продолжительного периода отсутствия на сцене приняла решение вернуться к выступлениям в этом году, как минимум на новогодних корпоративах. В связи с этим она утверждает гонорар в размере 46 миллионов рублей и уже нашла музыкантов для сопровождения.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако толстосумы с Рублёвки, ранее радушно приглашавшие Пугачеву на свои мероприятия, выражают недоумение и беспокойство по поводу таких высоких требований. В результате они объявили бойкот певице, считая её аппетиты абсурдными. Алёна Кравец, певица и светская львица, подтвердила информацию о бойкоте, отмечая, что соседи Пугачёвой на Рублёвке не планируют приглашать её на свои вечеринки и высмеивают её гонорар.

"Один бизнесмен мне прямым текстом сказал: "Я кормить ее семейку не собираюсь!" — приводит слова Кравец "Московский Комсомолец.

Кравец также подчеркивает, что последние посты Пугачевой в социальных сетях вызывают недовольство, и её статус как жены иноагента стал причиной для изоляции в общественных кругах. Певица утверждает, что в прошлом году многие растерялись из-за "сложной обстановки", но после своего возвращения поняли суть происходящего, в отличие от Пугачевой, которая не вернулась, что стало основой для бойкота.

Кравец утверждает, что Пугачёву легко можно заменить на корпоративах, упоминая других популярных исполнителей, таких как Лолита, Таисия Повалий, Азиза, Наташа Королёва и Маша Распутина. Она также отмечает, что Ирина Аллегрова, хоть раньше и часто приглашалась на праздники, сейчас редко выступает. Кравец подчеркивает, что на новогодних вечеринках главное — создать весёлую атмосферу, а кто выступает, уже не имеет такого значения.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва заняла первую строчку в рейтинге артистов, которые вызывают стыд у россиян.

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