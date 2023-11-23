Жители Новосибирска массово покинули зал из-за песен группы "На-На" на концерте памяти Михаила Круга

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На концерте, посвящённом памяти Михаила Круга, житель Новосибирска Павел Шугуров выразил своё недовольство песнями группы "На-На". Он является долголетним фанатом Круга, приобрёл дорогой билет на первый ряд, ожидая получить большое удовольствие от шоу. Однако во второй половине программы начали исполняться поп-песни, которые не имели никакого отношения к артисту и русскому шансону в целом. Шугуров жалуется, что поп-исполнители на протяжении всего выступления относились к зрителям в зале с презрением.

Фото: Сайт памяти Михаилу Кругу

На одном из моментов на сцену вышел первый солист группы "На-На". Он был заметно пьян и заявил, что является организатором концерта и будет исполнять песни своей группы. После первой композиции по крайней мере 20 зрителей покинули зал.

"Во время выступления артист забывал слова, походка у него была неустойчивая. Потом зал начал кричать о том, что это совсем не шансон", — рассказал очевидец.

Во время концерта, участник группы "На-На" выступил со своими песнями, а последнюю из них исполнил с явной ноткой "наказания". Он прямо заявил об этом. После этого зрители массово начали покидать зал, явно не выдержав подобного отношения.

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