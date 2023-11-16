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Музыкальный критик Кармунин обвинил группу "На-На" в воровстве песни "Фаина"

1:47
Шоу-бизнес

Олег Кармунин посвятил новую серию своего YouTube-шоу "Истории русской попсы" Бари Алибасову и группе "На-На". В частности, музыкальный критик рассказал историю основного хита группы — песни "Фаина".

Музыкальный критик Кармунин обвинил группу "На-На" в воровстве песни "Фаина"
Фото: Wikipedia by Бари Алибасов is licensed under CC BY-SA 4.0

"Рефрен "Фаины" был позаимствован у турецкой певицы Сезен Аксу. Песня оригинально называется "Şinanay". Бари Алибасов ранее заявлял, что так и задумывалось. С самой певицей у него давняя дружба, и этот трек планировался как их совместный проект. Однако на официальной записи песни в 1992 году указаны авторы музыки как Бари Алибасов и Андрей Потемкин.", — приводит слова Кармунина "Комсомольская правда".

Олег также подчеркивает, что в России правами на музыку занимается "Российское авторское общество". В их каталоге авторами музыки к песне "Фаина" указаны Бари Алибасов и другой Андрей — Федосцов. Нет упоминания о турецкой стороне.

Кроме того, Олег Кармунин опроверг миф о том, что съемки клипа к "Фаине" обошлись Бари Алибасову в "рекордные 50 тысяч долларов".

"Правда в том, что клип 'Фаина' оказался довольно бюджетным, так как наполовину состоит из кадров фильма "Великое замыкание, или Детонатор" режиссера Александра Клименко. Этот фильм — настоящее произведение искусства, классика послеперестроечного треш-кино о черном минерале, падающем из космоса в бедную Россию," —  утверждает критик.

По словам Кармунина, Бари Алибасов пришел на съемочную площадку фильма и снял клип к "Фаине" в его декорациях, потратив деньги только на пленку.

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НА-НА — «Фаина», полет в космос и оголтелый русский шоубиз
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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