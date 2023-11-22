Уехавший в США внук Аллы Пугачёвой удивил фанатов маской в Instagram*

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачёвой находится в США и наслаждается жизнью за границей. Никита Пресняков рассказывал, что старается придать разнообразие своей жизни за океаном. Недавно он удивил своих подписчиков новым образом.

Фото: Личный Instagram*-аккаунт Никиты Преснякова

Никита предстал перед поклонниками с яркими зелеными волосами и ярко выкрашенными губами. Несведущие фанаты были поражены этим обновлением образа.

Однако опытные подписчики успокоили их, объяснив, что 32-летний Никита решил добавить разнообразия, используя Instagram* маску, благодаря которой он предстал в столь необычном облике, сообщает "Комсомольская Правда".

Стоит отметить, что старший сын Кристины Орбакайте, перебравшись в Америку, отказался от музыкальной карьеры и начал заниматься режиссурой, создавая клипы. Это занятие оказалось трудоемким и изнурительным, требующим беготни с камерой и часов работы над монтажом.

Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков прячется в США от долгов.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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