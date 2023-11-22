Внук Аллы Пугачёвой находится в США и наслаждается жизнью за границей. Никита Пресняков рассказывал, что старается придать разнообразие своей жизни за океаном. Недавно он удивил своих подписчиков новым образом.
Никита предстал перед поклонниками с яркими зелеными волосами и ярко выкрашенными губами. Несведущие фанаты были поражены этим обновлением образа.
Однако опытные подписчики успокоили их, объяснив, что 32-летний Никита решил добавить разнообразия, используя Instagram* маску, благодаря которой он предстал в столь необычном облике, сообщает "Комсомольская Правда".
Стоит отметить, что старший сын Кристины Орбакайте, перебравшись в Америку, отказался от музыкальной карьеры и начал заниматься режиссурой, создавая клипы. Это занятие оказалось трудоемким и изнурительным, требующим беготни с камерой и часов работы над монтажом.
Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков прячется в США от долгов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.