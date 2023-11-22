Сжёгший паспорт Шарлот признался в любви к SHAMAN и России

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Эдуард Шарлот признал свое желание перемен и стремление избавиться от позора, заявив о своей глубокой признательности к исполнителю SHAMAN и гордости за возвращение в Россию.

Фото: Личный Instagram-аккаунт/sharl.ot

"Я хочу переродиться и смыть позор. Я очень люблю SHAMAN! Горжусь, что вернулся в Россию!", — передаёт слова артиста Telegram-канал "SHOT".

Певец рассказал, что сжёг паспорт под влиянием оппозиционных блогеров. Он признал этот поступок глупым и выразил намерение смыть позор через искусство, планируя записывать дуэты с русскоязычными патриотично настроенными артистами.

Шарлот также поделился, что имеет военный билет, несмотря на вопросы о его подлинности, и выразил радость от возвращения в Россию, несмотря на возможные трудности.

Сразу после интервью артист отправился в спецприёмник, где проведет 13 суток под административным арестом за мелкое хулиганство.

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