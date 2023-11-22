Писатель Захар Прилепин подробно высказал свои претензии к Ивану Урганту, который написал, что не публиковал пост с горящим российским БТР в начале СВО.
Прилепин считает, что Иван Ургант в своём посте отреагировал на его слова, которые он сказал в интервью Ксении Собчак.
Писатель извинился перед шоуменом, допустив, что Ургант действительно не публиковал пост о БТР, однако рассказал о других претензиях к телеведущему.
"Не публиковал, а только срочно выехал из России в Израиль, поместив чёрную аватарку в тех соцсетях, что точно были его", — написал литератор в своём Telegram-канале.
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