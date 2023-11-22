Молодая супруга Александра Цекало заявила, что ведет грешный образ жизни

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, выразила свою обеспокоенность тем, что американское общество становится все более консервативным с каждым годом. Ее пост на эту тему появился в ее личных профилях в социальных сетях.

Фото: личный аккаунт инстаграм Дарина Эрвин

Эрвин поделилась откровенными снимками из своей новой фотосессии, на которых она предстала в черном комбинезоне с глубоким вырезом. В подписи к публикации она написала, что она устала жить так, "будто сейчас 1600-ые годы".

"Пуритане приходят за моим грешным образом жизни. Хочу современных проблем", — подчеркнула Эрвин.

В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с продюсером Александром Цекало, и через год они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз.

ЦЕКАЛО КУСАЕТ ЛОКТИ! Как живёт бывшая жена Цекало - Виктория Галушка