Задержанный сегодня утром в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге певец Эдуард Шарлот объяснил, зачем показательно сжёг российский паспорт.
Напомним, сегодня утром Шарлот прилетел в Пулково из Еревана, где его уже встретили полицейские.
Уже в участке артист объяснил, что "верил в ложную информацию" и провокации.
"Осечка в понимании происходящего, — заявил артист. — Я сжёг паспорт Российской Федерации потому, что был ошибочно помешан на ложной информации".
Артист принёс свои извинения.
Однако теперь Шарлоту грозит до 15 суток ареста и штраф на сумму до 50 тысяч 300 рублей за поджог своего паспорта и дискредитацию ВС РФ, передаёт SHOT.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.