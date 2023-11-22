Задержанный в Пулково певец Шарлот извинился за то, что сжёг российский паспорт

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Задержанный сегодня утром в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге певец Эдуард Шарлот объяснил, зачем показательно сжёг российский паспорт.

Фото: https://t.me/shot_shot/59597

Напомним, сегодня утром Шарлот прилетел в Пулково из Еревана, где его уже встретили полицейские.

Уже в участке артист объяснил, что "верил в ложную информацию" и провокации.

"Осечка в понимании происходящего, — заявил артист. — Я сжёг паспорт Российской Федерации потому, что был ошибочно помешан на ложной информации".

Артист принёс свои извинения.

Однако теперь Шарлоту грозит до 15 суток ареста и штраф на сумму до 50 тысяч 300 рублей за поджог своего паспорта и дискредитацию ВС РФ, передаёт SHOT.