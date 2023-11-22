Осудивший СВО актёр Вилле Хаапасало признался, что не поддерживал руководство РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный финский актёр Вилле Хаапасало внезапно исчез из общественности. Он известен зрителям по своей роли в фильме "Особенности национальной охоты". Издание News. ru сообщает о текущем местонахождении актёра и его состоянии.

Фото: "File:Вилле Хаапасало.png" by TobolFc is licensed under CC BY-SA 3.0.

Стало известно, что долгое время Хаапасало молчал о своей позиции в отношении спецоперации, однако затем он украсил свою пекарню украинским флагом. Он также признал, что регулярно употребляет алкоголь, чтобы снять напряжение.

После начала спецоперации Хаапасало объявил, что советская концепция стала неактуальной и принял решение закрыть пекарню. Более того, актёр обещал оказывать финансовую поддержку Украине.

"Я никогда не поддерживал российское руководство", — отметил Хаапасало.

Вилле Хаапасало