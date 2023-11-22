Популярный финский актёр Вилле Хаапасало внезапно исчез из общественности. Он известен зрителям по своей роли в фильме "Особенности национальной охоты". Издание News. ru сообщает о текущем местонахождении актёра и его состоянии.
Стало известно, что долгое время Хаапасало молчал о своей позиции в отношении спецоперации, однако затем он украсил свою пекарню украинским флагом. Он также признал, что регулярно употребляет алкоголь, чтобы снять напряжение.
После начала спецоперации Хаапасало объявил, что советская концепция стала неактуальной и принял решение закрыть пекарню. Более того, актёр обещал оказывать финансовую поддержку Украине.
"Я никогда не поддерживал российское руководство", — отметил Хаапасало.
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