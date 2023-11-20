Осудивший Россию актёр Вилле Хаапасало злоупотребляет алкоголем в Финляндии

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Финский актер Вилле Хаапасало, известный своим участием в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Любовь в большом городе", после начала СВО отрекся от своих связей с Россией.

Фото: Openverse by Kansallisteatteri is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В интервью финскому изданию Yle в феврале этого года Хаапасало поделился, что продолжает получать предложения о работе из России, но не планирует возвращаться к актерской карьере в этой стране. Он признался, что у него было много друзей и знакомых в Москве, но он вынужден был прекратить общение с ними.

Несколько лет назад Вилле Хаапасало признался, что регулярно употребляет алкоголь, чтобы снять напряжение. В одном из интервью актер поделился своим опытом, утверждая, что впервые пробовал спиртное в девять лет, но научился пить водку уже в России, сообщает News.Ru.

На его проблемы с алкоголем также жаловался российский актер Сергей Жигунов. Он пригласил финского коллегу на роль швейцарского подданного в свой дебютный режиссерский проект "Три мушкетера".

В первый день съемок Вилле Хаапасало появился на площадке в состоянии алкогольного опьянения. Его речь была несвязной, из-за чего пришлось приостановить процесс съемок. Из-за инцидента Сергей Жигунов потерял 3 миллиона рублей за один день.

Вилле Хаапасало о любви к еде, потере паспорта и трудном русском языке