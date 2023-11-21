Люсю Чеботину раскритиковали из-за шубы из натурального меха рыси

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Люся Чеботина оказалась под ударом критики из-за своего выбора шубы из рыси, запустив скандал в социальных сетях. Исполнительница хита "Солнце Монако" решила ответить хейтерам, призывая их не лицемерить.

Фото: личный аккаунт инстаграм Люси Чеботиной

На своей личной странице в Instagram*, Чеботина поделилась серией черно-белых фотографий, на которых она предстала в кожаных брюках с низкой посадкой и пятнистой шубе из рыси.

Певица выразила свое удовлетворение от этого стиля, заявив: "Чувствую себя отлично".

Однако под постом сразу же разгорелся спор. Подписчики осудили выбор Чеботиной шубы из рыси и высказали свои мнения о негативных последствиях использования натурального меха. В комментариях звучали обвинения в том, что рысь находится на грани исчезновения, и призывы к отказу от носки одежды из ее меха.

В ответ на волнение вокруг своего выбора, Чеботина опубликовала короткое заявление в сторис Instagram*:

"Уважаемые защитники животных в комментариях под моим постом. У вас кожаная обувь и сумки. Вы ездите на шашлык и любите борщ с мясом. Не стоит лицемерить, отказывайтесь тогда от всего вышеперечисленного," — написала певица.

Люся Чеботина, получившая популярность после кавер-версии на песню Арианы Гранде, остается в центре внимания не только своей музыкой, но и дебатами вокруг ее стиля и выбора. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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