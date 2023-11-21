Гарик Харламов рассказал об отношениях с тещами

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В конце ноября 2023 года выходит фильм "Теща" с участием Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова. В беседе с кинообозревателем КП, Гарик Харламов делится опытом отношений с тещами в реальной жизни.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

В его словах, тещи ему не доставляли проблем, и встречи с ними на праздниках проходили тепло и весело. Он отмечает, что в фильме его герой подвергается буллингу со стороны тещи, но в реальной жизни подобных ситуаций не было.

Гарик рассказывает, что идеальная теща — та, у которой есть своя жизнь, работа и муж. Он подчеркивает важность равенства в подарках, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева порекомендовала Харламову избавиться от брачного контракта.