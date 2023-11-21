В конце ноября 2023 года выходит фильм "Теща" с участием Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова. В беседе с кинообозревателем КП, Гарик Харламов делится опытом отношений с тещами в реальной жизни.
В его словах, тещи ему не доставляли проблем, и встречи с ними на праздниках проходили тепло и весело. Он отмечает, что в фильме его герой подвергается буллингу со стороны тещи, но в реальной жизни подобных ситуаций не было.
Гарик рассказывает, что идеальная теща — та, у которой есть своя жизнь, работа и муж. Он подчеркивает важность равенства в подарках, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.
Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева порекомендовала Харламову избавиться от брачного контракта.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.