Ксения Бородина ответила на критику относительно совместного проживания с матерью

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина вступила в дискуссию в социальных сетях, разъясняя упреки в адрес ее совместного проживания с матерью. Знаменитость подчеркнула, что родительница посещает ее дом по собственному желанию, а не из-за необычной "болезненной привязанности".

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

"У моей мамы своя квартира в Москве, в которой она живет. Также, как и у бабушки. У нас в роду все женщины самостоятельные и самодостаточные. Мама приезжает с пятницы по воскресенье к внучкам, дочке и ее любимой собаке," — поделилась звезда в своих соцсетях.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 14-летнюю Марусю от первого брака и 7-летнюю Теону от второго брака. Она не скрывает своего желания баловать своих дочерей, но при этом поддерживает дисциплину в семье.

Она утверждает, что никогда не сталкивалась с грубостью или хамством со стороны своих дочерей и уверена, что это не произойдет.

Ксения Бородина про самый обидный комментарий!