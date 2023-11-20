Филипп Киркоров высказал претензии дизайнеру, которому доверил преображение своего дома.
Король российской эстрады отчитал дизайнера Павла Герасимова.
"Такое ощущение, что я приехал не к себе домой, а на склад какой-то. Я понимаю, что это красиво, экзотично, качественно, но как это всё расставить, укоплектовать, как-то неуместно, нелепо", — высказал своё недовольство певец.
Киркоров даже прибегнул к своим коронным фразам.
"Вы хотите скандала сейчас? Вы знаете, кто я?" — спросил артист дизайнера на английском языке.
Позже певец смягчился и признал, что в тёмное время суток дизайн выглядит красиво.
"Никогда не думал, что полиэтилен может быть настолько комфортен", — высказал своё мнение Филипп Бедросович.
Дизайнер Павел Герасимов расставил по территории у дома Киркорова белые арт-объекты из синтетических материалов.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.