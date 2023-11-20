Киркоров поскандалил с дизайнером, который модернизировал его дом: "Вы знаете, кто я?"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров высказал претензии дизайнеру, которому доверил преображение своего дома.

Фото: Инстаграм Киркорова

Король российской эстрады отчитал дизайнера Павла Герасимова.

"Такое ощущение, что я приехал не к себе домой, а на склад какой-то. Я понимаю, что это красиво, экзотично, качественно, но как это всё расставить, укоплектовать, как-то неуместно, нелепо", — высказал своё недовольство певец.

Киркоров даже прибегнул к своим коронным фразам.

"Вы хотите скандала сейчас? Вы знаете, кто я?" — спросил артист дизайнера на английском языке.

Позже певец смягчился и признал, что в тёмное время суток дизайн выглядит красиво.

"Никогда не думал, что полиэтилен может быть настолько комфортен", — высказал своё мнение Филипп Бедросович.

Дизайнер Павел Герасимов расставил по территории у дома Киркорова белые арт-объекты из синтетических материалов.