Певица Джамала объявлена в розыск

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица и актриса татаро-армянского происхождения Джамала (Сусана Джамаладинова), ставшая известной после победы на конкурсе Евровидение в 2016 году, объявлена в розыск по уголовному делу.

Фото: официальный сайт МВД

Новость об этом опубликовало сегодня утром информационное агентство ТАСС. Соответствующие данные появились в базе розыска МВД России. Другие детали пока не сообщаются.

Сусана Джамаладинова родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизия). В своём творчестве артистка сочетает элементы джаза, соула, этно и электронной музыки. Многие песни Джамалы затрагивают социальные и политические темы.