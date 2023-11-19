Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл свои планы относительно запуска нового международного фестиваля "Евроазия", который был задуман как аналог "Евровидения".
Артист поделился информацией, что основной площадкой для проведения этого конкурса станет Узбекистан, а странами-организаторами выступят Турция и Россия, сообщает URA.Ru.
"Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работу по организации приема заявок от стран-участниц", — написал Максим Фадеев в своем Telegram-канале.
Поводом для реакции Фадеева послужила инициатива главы Министерства культуры РФ Ольги Любимовой по созданию независимого Евразийского кинофестиваля и музыкального конкурса "ИнтерВидение", который будет являться аналогом "Евровидения".
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