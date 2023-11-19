Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Либералы признали, что двойников Владимира Путина не существует
Daily Mail: в Словакии мужчина чуть не лишился пениса из-за пробежки
Режиссёр Алексей Учитель вывел в свет 26-летнюю маму своей дочки
Эвакуированная из Газы девочка Маша написала письмо Путину: "Помогите остановить эту войну!"
Зеленский снял с должности командующего Медицинскими силами ВСУ
Шляпу-двууголку Наполеона I Бонапарта продали за рекордные €1,9 млн
NBC News: рейтинг Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня
РБК: зрители нашли киноляп в фильме Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"
ВС РФ впервые ударили "взрослым оружием": враг уничтожается кассетными бомбами

Максим Фадеев заявил о приёме заявок на аналог "Евровидения" в Узбекистане

Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл свои планы относительно запуска нового международного фестиваля "Евроазия", который был задуман как аналог "Евровидения".

Максим Фадеев заявил о приёме заявок на аналог "Евровидения" в Узбекистане
Фото: Wikipedia by Главная сцена is licensed under CC0

Артист поделился информацией, что основной площадкой для проведения этого конкурса станет Узбекистан, а странами-организаторами выступят Турция и Россия, сообщает URA.Ru.

"Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работу по организации приема заявок от стран-участниц", — написал Максим Фадеев в своем Telegram-канале.

Поводом для реакции Фадеева послужила инициатива главы Министерства культуры РФ Ольги Любимовой по созданию независимого Евразийского кинофестиваля и музыкального конкурса "ИнтерВидение", который будет являться аналогом "Евровидения".

Максим Фадеев, Маша Гулевич - Скажите детям (Премьера клипа 2023)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Врачи из РФ в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.

Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27
Лётчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Иностранные наёмники дезертируют с Украины
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Лондон потерял тонны золота России, слитки вывозятся в обход Англии
Тайная операция: Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием Воеводы
Кедми обвинил Россию в непонимании евреев
Кедми обвинил Россию в непонимании евреев
Последние материалы
Режиссёр Алексей Учитель вывел в свет 26-летнюю маму своей дочки
Эвакуированная из Газы девочка Маша написала письмо Путину: "Помогите остановить эту войну!"
Зеленский снял с должности командующего Медицинскими силами ВСУ
Шляпу-двууголку Наполеона I Бонапарта продали за рекордные €1,9 млн
NBC News: рейтинг Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня
РБК: зрители нашли киноляп в фильме Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"
ВС РФ впервые ударили "взрослым оружием": враг уничтожается кассетными бомбами
Ходаковский объяснил, почему страну не вводят в мобилизационный режим: "Хотите, чтобы взяли Авдеевку?"
Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ
Как правильно обрезать смородину осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников