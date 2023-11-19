Максим Фадеев заявил о приёме заявок на аналог "Евровидения" в Узбекистане

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл свои планы относительно запуска нового международного фестиваля "Евроазия", который был задуман как аналог "Евровидения".

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Артист поделился информацией, что основной площадкой для проведения этого конкурса станет Узбекистан, а странами-организаторами выступят Турция и Россия, сообщает URA.Ru.

"Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работу по организации приема заявок от стран-участниц", — написал Максим Фадеев в своем Telegram-канале.

Поводом для реакции Фадеева послужила инициатива главы Министерства культуры РФ Ольги Любимовой по созданию независимого Евразийского кинофестиваля и музыкального конкурса "ИнтерВидение", который будет являться аналогом "Евровидения".

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