Режиссёр Алексей Учитель вывел в свет 26-летнюю маму своей дочки

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юлия Пересильд и Алексей Учитель завершили свои отношения несколько лет назад. Актриса, которой сейчас 39 лет, долгое время таила свои отношения с режиссером, от которого у неё есть две дочери.

Фото: Личный Instagram*-аккаунт Софьи Мелединой

После расставания, Учитель снова нашёл своё счастье. По слухам, два года назад студентка ВГИКа Софья Меледина стала мамой дочери режиссёра. Недавно 72-летний Учитель впервые представил свою новую подругу публике. Вместе с 26-летней Софьей он появился на премьере фильма "Нина", где главную роль исполнила Юлия Пересильд, сообщает "Комсомольская правда".

Режиссёр и его спутница держались скромно в зрительном зале кинотеатра "Художественный". На мероприятии присутствовали и дочери Пересильд и Учителя — Анна и Маша. Они позировали вместе с мамой на красной дорожке.

После разрыва с Учителем Юлия Пересильд также нашла нового спутника. Она встречается с актером Михаилом Тройником. Они познакомились на съёмках космической драмы "Вызов" и стали парой не только в фильме, но и в реальной жизни. Михаил часто поддерживает Юлию на премьерах и появляется с ней на красных дорожках.

Алексей Учитель. Интервью с режиссером | "Стрельцов", "Прогулка", "Мания Жизели"