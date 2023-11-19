Изменилась стоимость новогодних выступлений звезд: Меладзе и Пугачева подняли цены

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Близки новогодние праздники – самый прибыльный период для артистов. О том, как изменились расценки на их выступления в Москве, сообщает «Вечерняя Москва». Так, цены на концерты Валерия Меладзе и Аллы Пугачевой поднялись. Певец готов выступить за 12 миллионов рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году, в то время как певица запросила 46 миллионов (прирост примерно на 30%). Отмечается, что Примадонна, если и выступит, то только на частных вечеринках.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

С другой стороны, Валерий Леонтьев, долго не появлявшийся в России, уменьшил стоимость своих выступлений на новогодних мероприятиях на 3 миллиона рублей. Теперь его можно пригласить за 11 миллионов.

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) сообщили, что стоимость организации новогодних корпоративов в 2023 году в среднем выросла на 20%. По словам главы креативного агентства iMARUSSIA! Group Антона Савелюка, текущая цена корпоратива составляет около 40-50 тысяч рублей на человека.

Валерий Меладзе согласился выступить в Москве