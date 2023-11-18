На премьере фильма "Легенда о самбо" актриса театра и кино Лариса Удовиченко поразила своих поклонников новым внешним обликом, выглядя минимум на 15 лет моложе, без вмешательства пластических хирургов, сообщает kp. ru.
68-летняя народная артистка РФ, по мнению врача-косметолога Тамары Мамиконян, обратилась к косметологическим процедурам. Специалист предполагает, что Удовиченко могла пройти биоревитализацию и коллагенотерапию, восстанавливающие кожу и придающие лицу сияние. Кроме того, артистка, вероятно, воспользовалась ботулинотерапией для лба и области вокруг глаз.
Тамара Мамиконян отмечает: "Но одними инъекционными препаратами такого эффекта не достичь, поэтому предполагаю, что были и аппаратные методики: подтянутого овала лица помогла достичь процедура смас-лифтинга на аппарате ультраформер".
Специалист заключает, что процедуры, выбранные Удовиченко, пользуются популярностью среди артистов, которые не желают прибегать к пластическим операциям.
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