Актрисе Удовиченко удалось помолодеть на 15 лет без хирургии

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На премьере фильма "Легенда о самбо" актриса театра и кино Лариса Удовиченко поразила своих поклонников новым внешним обликом, выглядя минимум на 15 лет моложе, без вмешательства пластических хирургов, сообщает kp. ru.

Фото: страница актрисы на кинопоиске

68-летняя народная артистка РФ, по мнению врача-косметолога Тамары Мамиконян, обратилась к косметологическим процедурам. Специалист предполагает, что Удовиченко могла пройти биоревитализацию и коллагенотерапию, восстанавливающие кожу и придающие лицу сияние. Кроме того, артистка, вероятно, воспользовалась ботулинотерапией для лба и области вокруг глаз.

Тамара Мамиконян отмечает: "Но одними инъекционными препаратами такого эффекта не достичь, поэтому предполагаю, что были и аппаратные методики: подтянутого овала лица помогла достичь процедура смас-лифтинга на аппарате ультраформер".

Специалист заключает, что процедуры, выбранные Удовиченко, пользуются популярностью среди артистов, которые не желают прибегать к пластическим операциям.

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