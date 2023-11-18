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Актрисе Удовиченко удалось помолодеть на 15 лет без хирургии

1:11
Шоу-бизнес

На премьере фильма "Легенда о самбо" актриса театра и кино Лариса Удовиченко поразила своих поклонников новым внешним обликом, выглядя минимум на 15 лет моложе, без вмешательства пластических хирургов, сообщает kp. ru.

Актрисе Удовиченко удалось помолодеть на 15 лет без хирургии
Фото: страница актрисы на кинопоиске

68-летняя народная артистка РФ, по мнению врача-косметолога Тамары Мамиконян, обратилась к косметологическим процедурам. Специалист предполагает, что Удовиченко могла пройти биоревитализацию и коллагенотерапию, восстанавливающие кожу и придающие лицу сияние. Кроме того, артистка, вероятно, воспользовалась ботулинотерапией для лба и области вокруг глаз.

Тамара Мамиконян отмечает: "Но одними инъекционными препаратами такого эффекта не достичь, поэтому предполагаю, что были и аппаратные методики: подтянутого овала лица помогла достичь процедура смас-лифтинга на аппарате ультраформер".

Специалист заключает, что процедуры, выбранные Удовиченко, пользуются популярностью среди артистов, которые не желают прибегать к пластическим операциям.

Что стало с Ларисой Удовиченко, на шее которой живёт 32-летняя дочь
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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