Вера Брежнева раскрыла всем причину развода с Меладзе

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Информация о разводе между Верой Брежневой и Константином Меладзе известна уже давно. Предполагалось, что продюсер начал отношения с новой музой, молодой певицей, учитывая его предыдущий опыт подобного рода.

Фото: wikipedia.org by Юлия Лысенко is licensed under CC BY-SA 3.0

Не стоит забывать, что Вера Брежнева ранее также стала причиной разрыва первого брака артиста с Яной Сумм. Возможно, некоторые разногласия между Брежневой и ее мужем были разрешены, но что-то помешало им продолжить отношения, и они решили расстаться.

На данный момент супруги живут раздельно, находясь в разных странах Европы, готовясь к разводу. Почти сразу после официального объявления о разводе, Меладзе появился вместе с новой солисткой группы "ВИА Гра".

В своем последнем посте в соцсетях Брежнева написала, что теперь счастлива. Она подчеркнула, что невозможно угодить всем, сохраняя верность самому себе. Впрочем, лучше рискнуть и остаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться кем-то, кем ты не являешься на самом деле. Таким образом, Брежнева по сути объяснила причины разрыва с Меладзе, указав, возможно, на притворство в их жизни, которого теперь нет и не будет, сообщает "Общественная служба новостей".

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Вера Брежнева - Любовь спасет мир