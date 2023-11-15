Музыкант Сергей Шнуров перевёз личные вещи в своё новое жильё в Германии

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский музыкант Сергей Шнуров приобрёл жильё в Германии и перевёз туда свои личные вещи. Об этом рассказала мать помощницы Шнурова Анастасии Кулигиной Валентина.

Фото: Openverse by Клопс is licensed under CC BY-SA 4.0

"Они в Германии купили жилье, Шнуровы почти там живут, можно так сказать. В Германию дочь начала ездить год назад: в сентябре-октябре. Два раза точно там была", — сообщила Валентина Кулигина в разговоре с kp.ru.

Женщина отметила, что дочь Шнурова сама занималась вещами, необходимыми после переезда — заказывала клининг, нанимала сборщиков мебели, и сама контролировала перевозку в Германию личных вещей и двух домашних кошек.

Валентина Кулигина добавила, что кошки у Шнуровых живут давно, и жизнь у них по-настоящему царская. Домашних питомцев перевезли в новый дом в Германии "вместе с мисками и едой". Женщина добавила, что кошачий переезд был организован дочерью Шнуровых людям на зависть.

Шоумен Стас Барецкий говорил, что несмотря на разговоры о возможном переезде, Шнуров бывает в Германии лишь наездами, проводя большую часть времени в России.

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