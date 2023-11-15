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Фигуристка Алина Загитова показала фото в чёрной шубе и платье-корсете

0:54
Шоу-бизнес

Российская фигуристка Алина Загитова приехала на церемонию вручения премии "Главные лица" журнала The Voice, которая проходила в театре им. Пушкина, в откровенном наряде.

Фигуристка Алина Загитова показала фото в чёрной шубе и платье-корсете

Позже спортсменка опубликовала фотографии с мероприятия в своих социальных сетях. Девушка выбрала для выхода в свет длинную шубу, чёрное платье-корсет и юбку из прозрачного кружева. Кроме того, фигуристка дополнила свой образ ярким украшением.

Загитова сделала макияж со стрелками, а также распустила волосы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Алину Загитову часто критикуют в интернете. По его словам, он является самым главным защитником фигуристки. Губерниев назвал спортсменку прекрасным человеком и напомнил, что она очень плодотворно работает.

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Биография Алины Загитовой
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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