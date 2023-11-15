Актриса Агуреева сыграет с Ургантом в первом фильме журналиста Николая Солодникова

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мастерской Петра Фоменко Полина Агуреева и телеведущий Иван Ургант получили роли в первой кинокартине журналиста Николая Солодникова.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

По информации журнала "Сеанс", сниматься в фильме также пригласили Леонида Бичевина, Надежду Маркину и Алёну Кучкову. При этом пока не уточняется, какой проблеме будет посвящен кинопроект.

Предварительно, создание фильма планируется завершить до конца 2023 года.

В производстве кинокартины принимает участие фонд Александра Сокурова "Пример интонации". Съёмочные будни актёров проходят на территории Санкт-Петербурга и под Новгородом.

Ранее Иван Ургант, выступая на концерте в Дубае, заявил, что мечтал стать заслуженным артистом РФ. Как признался ведущий, именно поэтому он начал активное сотрудничество с президентом академии ТЭФИ, известным журналистом Владимиром Познером.

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