Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подозреваемый в убийстве школьник из Екатеринбурга ударял девушку по лицу
Тюменке при удалении раковой опухоли задели нерв – у нее повисла стопа
Виктория Боня после пластических операций показала всем своего 30-летнего возлюбленного
Алина Загитова устроит коллаборацию с брендом сборной России по хоккею
В парламенте Словакии назревает мятеж из-за позиции правительства к Украине
Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты
UnHerd: Украина похожа на тонущий корабль
Певец Егор Крид признался, что испытывает проблемы в личной жизни
Диетолог Соломатина назвала самые вредные сладости

Актриса Агуреева сыграет с Ургантом в первом фильме журналиста Николая Солодникова

1:00
Шоу-бизнес

Актриса Мастерской Петра Фоменко Полина Агуреева и телеведущий Иван Ургант получили роли в первой кинокартине журналиста Николая Солодникова.

Актриса Агуреева сыграет с Ургантом в первом фильме журналиста Николая Солодникова
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

По информации журнала "Сеанс", сниматься в фильме также пригласили Леонида Бичевина, Надежду Маркину и Алёну Кучкову. При этом пока не уточняется, какой проблеме будет посвящен кинопроект.

Предварительно, создание фильма планируется завершить до конца 2023 года.

В производстве кинокартины принимает участие фонд Александра Сокурова "Пример интонации". Съёмочные будни актёров проходят на территории Санкт-Петербурга и под Новгородом.

Ранее Иван Ургант, выступая на концерте в Дубае, заявил, что мечтал стать заслуженным артистом РФ. Как признался ведущий, именно поэтому он начал активное сотрудничество с президентом академии ТЭФИ, известным журналистом Владимиром Познером.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Биография Ивана Урганта
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,

В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Среди покинувших воинскую часть в Брянской области российских бойцов были братья-близнецы
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
Стало известно, как сейчас живёт актёр Александр Збруев
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
The Hill: мировые СМИ сообщили правду, зачитав Украине приговор
The Hill: мировые СМИ сообщили правду, зачитав Украине приговор
Последние материалы
Врач-онколог Шорина объяснила связь между образом жизни и риском развития рака
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила о желании занять должность генсека НАТО
Автоэксперт Франк рассказала о последствиях изменений автопрома России
Учёные опровергли популярную теорию о лесах в древней Европе
Суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в грядущих выборах президента США
Сергей Шнуров опроверг слухи об отъезде из РФ и раскритиковал уехавших артистов
"Локомотив" опроверг слухи о драке Дзюбы и Пиняева в раздевалке
В Финляндии неизвестные осквернили могилы советский солдат
Лолита рассказала о вынужденном звонке уехавшему в США Александру Цекало
Заявивший о возвращении в РФ певец Шарлот получил повестку на допрос: я не признаю вас оперов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников