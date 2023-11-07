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Телеведущий Иван Ургант признался, что хотел стать заслуженным артистом России

0:51
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант во время концерта в Дубае заявил, что мечтал стать заслуженным артистом Российской Федерации.

Телеведущий Иван Ургант признался, что хотел стать заслуженным артистом России
Фото: openverse.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

По его словам, именно поэтому он начал активно сотрудничать с журналистом Владимиром Познером. Как пояснил телеведущий, ему казалось, что работа с президентом академии ТЭФИ принесёт множество наград.

"Честно говоря, я рассчитывал на звание заслуженного артиста, потому что, мне кажется, это было бы тоже логично", — подчеркнул Ургант, выступая в Дубае.

Ранее стало известно, что в ходе развлекательной программы в Дубае известный телеведущий рассказал о своих чувствах к России. Он признался, что даже не знал, как сильно любит свою родину. Помимо этого, Ургант выразил надежду на скорое наступление "мира во всём мире".

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Владимир Познер и Иван Ургант выступили в Дубае
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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