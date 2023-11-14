Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С 2024 года врачи начнут принимать граждан РФ по новым правилам
СБУ отстранила сотрудника, который подрался с военным ВСУ из-за песни Михаила Круга
Актриса Любовь Толкалина показала свою фигуру в красном купальнике
Боец ВС РФ "Жук": активность ВСУ в ДНР планомерно снижается
Newsweek: ВСУ победят только при масштабном вмешательстве Запада
В Нью-Йорке бродяга бросился с ножом на людей и поранил троих
Врачи назвали кровь в моче опасным симптомом после алкоголя
Канал Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурковой
В России появится возможность закупать беспилотники через маркетплейс в 2024 году

Сын Градского заявил, что его отец много лет не хотел жениться на Коташенко

1:03
Шоу-бизнес

Дети известного исполнителя Александра Градского Даниил и Мария поучаствовали в съёмках передачи "Малахов" на "России 1". Они рассказали, как складывались отношения их с отца с Мариной Коташенко.

Сын Градского заявил, что его отец много лет не хотел жениться на Коташенко
Фото: openverse.org by mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

По словам Даниила, певец не планировал свадьбу с Коташенко. Он считает, что Градский решился на брак в неосознанном состоянии, поскольку это случилось всего за месяц до его ухода из жизни.

Как пояснил сын музыканта, Коташенко могла оказать давление на его отца, ведь она знала прогнозы врачей о возможном ухудшении состояния пациента.

Даниил добавил, что родственники Градского узнали о его свадьбе с выездным загсом всего за день до того, как он скончался.

"На Марине он не хотел жениться много лет и говорил об этом", — подчеркнул сын знаменитого артиста.

Ранее стало известно, что Коташенко проживает в большом доме с обслуживающим персоналом, а её сын учится в одном из самых престижных учебных заведений Москвы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Удивительная история любви Александра Градского и Марины Коташенко
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге

Бойцы спецназа ФРГ в течение 34 часов штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге.

В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Китайско-сербское сотрудничество: реалии и перспективы Михаил Плисюк MT: Китай начал "сумасшедшую скупку" золота по всему миру Олег Володин "Серый кардинал" Украины Ермак попробует в США отложить агонию режима Зеленского Любовь Степушова
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
СБУ отстранила сотрудника, который подрался с военным ВСУ из-за песни Михаила Круга
Актриса Любовь Толкалина показала свою фигуру в красном купальнике
Боец ВС РФ "Жук": активность ВСУ в ДНР планомерно снижается
Newsweek: ВСУ победят только при масштабном вмешательстве Запада
Сын Градского заявил, что его отец много лет не хотел жениться на Коташенко
В Нью-Йорке бродяга бросился с ножом на людей и поранил троих
Врачи назвали кровь в моче опасным симптомом после алкоголя
Канал Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурковой
В России появится возможность закупать беспилотники через маркетплейс в 2024 году
Депутат Шевченко: Залужный озадачил президента идеей об армии роботов — "Представляете лицо Зеленского"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников