Сын Градского заявил, что его отец много лет не хотел жениться на Коташенко

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дети известного исполнителя Александра Градского Даниил и Мария поучаствовали в съёмках передачи "Малахов" на "России 1". Они рассказали, как складывались отношения их с отца с Мариной Коташенко.

Фото: openverse.org by mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

По словам Даниила, певец не планировал свадьбу с Коташенко. Он считает, что Градский решился на брак в неосознанном состоянии, поскольку это случилось всего за месяц до его ухода из жизни.

Как пояснил сын музыканта, Коташенко могла оказать давление на его отца, ведь она знала прогнозы врачей о возможном ухудшении состояния пациента.

Даниил добавил, что родственники Градского узнали о его свадьбе с выездным загсом всего за день до того, как он скончался.

"На Марине он не хотел жениться много лет и говорил об этом", — подчеркнул сын знаменитого артиста.

Ранее стало известно, что Коташенко проживает в большом доме с обслуживающим персоналом, а её сын учится в одном из самых престижных учебных заведений Москвы.

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