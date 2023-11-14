Дети известного исполнителя Александра Градского Даниил и Мария поучаствовали в съёмках передачи "Малахов" на "России 1". Они рассказали, как складывались отношения их с отца с Мариной Коташенко.
По словам Даниила, певец не планировал свадьбу с Коташенко. Он считает, что Градский решился на брак в неосознанном состоянии, поскольку это случилось всего за месяц до его ухода из жизни.
Как пояснил сын музыканта, Коташенко могла оказать давление на его отца, ведь она знала прогнозы врачей о возможном ухудшении состояния пациента.
Даниил добавил, что родственники Градского узнали о его свадьбе с выездным загсом всего за день до того, как он скончался.
"На Марине он не хотел жениться много лет и говорил об этом", — подчеркнул сын знаменитого артиста.
Ранее стало известно, что Коташенко проживает в большом доме с обслуживающим персоналом, а её сын учится в одном из самых престижных учебных заведений Москвы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Бойцы спецназа ФРГ в течение 34 часов штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге.