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Стало известно, что происходит с актёром Александром Збруевым: активно играет в театре "Ленком"

2:12
Шоу-бизнес

Народный артист России Александр Збруев последний раз появился на экранах в 2019 году. За прошедший год даже возникли слухи о его уходе из жизни. Издание news.ru раскрыло, чем в настоящее время занимается этот 85-летний артист.

Стало известно, что происходит с актёром Александром Збруевым: активно играет в театре "Ленком"
Фото: "Александр Збруев" by Zimin.V.G. is licensed under CC BY-SA 3.0.

После успешного окончания Щукинского театрального училища Збруев был принят в труппу театра "Ленком", где он с успехом принимал участие в более чем трёх десятках постановок.

За свою карьеру у него были яркие роли в более чем 60 фильмах, включая такие как "Большая перемена", "Два билета на дневной сеанс" и другие.

Год назад на распространившиеся слухи о его смерти сам артист отреагировал.

"Я хочу успокоить всех. Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я — тьфу-тьфу — жив, здоров, работаю на полную катушку в любимейшем своем театре", — сказал Збруев.

В январе текущего года Збруев объявил, что он столкнулся с проблемами со здоровьем, испытав сильные боли в груди, а верхнее значение артериального давления достигло отметки в 190 единиц. Супруга артиста вызвала скорую помощь, однако медицинские специалисты решили не госпитализировать его.

"Просто поднялось давление, приехали медики, сбросили давление. Сейчас всё нормально, работаю. Это эмоциональная просто вспышка по поводу того, что происходит вокруг, и Инны Чуриковой, которую потеряли", — рассказал он РБК.

За свою жизнь артист дважды вступал в брак, первый раз с актрисой Валентиной Малявиной, а второй раз — с Людмилой Савельевой, с которой он продолжает жить по сей день.

В 2019 году Збруев исполнил роль влиятельного Петра Сергеевича в сериале "Содержанки". В настоящее время он активно участвует в постановках в театре "Ленком", включая "Женитьбу", "Вишнёвый сад" и другие.

Ранее сообщалось о том, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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