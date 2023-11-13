Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах

1:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала спецоперации актёр Леонид Ярмольник, пользующийся популярностью у зрителей, временно исчез из публичного пространства, вызвав слухи о возможном отъезде за границу. Однако издание News.ru предоставило информацию о том, где он находится и чем занимается.

Фото: Telegram-канал Михаила Шахназарова

Весной 2022 года некоторые СМИ сообщали о предполагаемом переезде Ярмольника в Латвию, однако сам артист тогда не подтвердил эти слухи.

"Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним", — объяснил он.

Летом 2022 года снова появились слухи об его отъезде, но Ярмольник заявил, что остаётся активным участником театра "Современник" и не планирует покидать Россию.

За последнее время актёр снялся в заключительном сезоне телесериала "Мосгаз" для Первого канала и принял участие в фильме "Летучий корабль".

Ярмольник проживает в Москве вместе с женой Оксаной Афанасьевой, и, как он отметил, они счастливы уже 40 лет.

Несколько лет до 2021 года актёр попробовал свои силы в продюсировании, однако это привело к значительным долгам.

"Я весь в долгах. Например, за фильм "Стиляги", который считается одним из лучших российских мюзиклов, а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в пять миллионов долларов", — уточнил Ярмольник.

В свое время актёр также попробовал себя в телевидении, выступая в качестве ведущего шоу "Форт Боярд", "Отель", "Золотая лихорадка" и "Гараж", а также являлся членом жюри КВН.

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