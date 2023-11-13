Новость сообщил изданию Deadline отец Кевина — Эдвард Турен. В качестве даты ухода из жизни называются минувшие выходные. Более точной информации пока нет. Также не раскрывается и причина смерти.
Турен умер в возрасте 44 лет в Лос-Анджелесе. Наибольшую известность ему принесла работа над культовым подростковым сериалом "Эйфория", в котором он выполнял обязанности исполнительного продюсера. Данный сериал выходит на телеканале HBO с 2019 года и повествует об истории девушки Ру Беннетт, вернувшейся домой после лечения от наркозависимости.
Кевин родился в 1979 году в Нью-Йорке. В кино пришёл после окончания Колумбийского университета. В его послужном списке множество известных проектов, среди которых "Порочная страсть" (2012) с Ричардом Гиром, "Этот неловкий момент" (2014) с Заком Эфроном, "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Николасом Кейджем (2022).
В сентябре 2023 года была названа причина смерти ещё одного участника проекта "Эйфория" — актёра Ангуса Клауда, исполнившего в телесериале роль Феско. Ангус умер от передозировки запрещёнными препаратами. Смерть наступила 1 августа. В последние месяцы у артиста наблюдалась депрессия, усугубившаяся смертью отца.
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