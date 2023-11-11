Стилист Сергей Зверев заявил, что Аллы Пугачёва вернулась в РФ ради юбилейного концерта

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам известного российского стилиста Сергея Зверева, певица Алла Пугачёва вернулась в Россию, чтобы провести свой юбилейный концерт. Об этом сообщает он в интервью изданию "Московский Комсомолец".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Отмечается, что Примадонна прибыла в Россию 2 ноября, предварительно не объявив о своём визите. В течение своего пребывания в стране артистка записала несколько новых песен и посетила свой загородный замок в деревне Грязь. Зверев подчеркнул, что Пугачёва выглядит очень хорошо.

"Ей лечение на пользу пошло. Она очень похорошела, похудела, постройнела. Алла готовится к юбилейному нереальному концерту, я думаю. Она любит удивлять. И, думаю, сделает это ещё не раз", — сообщил стилист.

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