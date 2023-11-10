Шэрон Стоун обвинила бывшего главу Sony Pictures в сексуальных домогательствах

Американская актриса Шэрон Стоун в подкасте Let’s Talk Off Camera поделилась информацией о случае домогательств со стороны одного из бывших руководителей студии Sony Pictures, сообщает The Wrap.
По ее словам, инцидент произошел в 1980-х годах в одном из офисов компании. Актриса рассказала, что бывший глава студии похвалил ее ум, красоту и красноречие.
«[После этого] он подошел ко мне и сказал: "Но сначала…" — и вытащил свой пенис прямо мне в лицо», — поделилась Стоун.
Актриса рассказала, что в тот момент начала смеяться и плакать одновременно, впав в истерику. После этого глава студии попросил секретаршу выгнать Стоун. По словам актрисы, она никому не рассказывала об этом, так как боялась, что Sony Pictures больше не предложит ей работу.
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