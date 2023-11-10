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Оскар Кучера обматерил Прохора Шаляпина на съемках шоу "Новые звезды в Африке"

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В шоу "Новые звезды в Африке" возник конфликт между артистом Прохором Шаляпиным и телеведущим Оскаром Кучерой. Конфликт возник из-за неопределенности Прохора в выборе союзников.

Оскар Кучера обматерил Прохора Шаляпина на съемках шоу "Новые звезды в Африке"
Фото: Личный аккаунт Прохора Шаляпина в Instagram by прохор шаляпин

Super.ru пишет, что Прохор не мог решить, с кем из участников играть и к кому присоединиться. Это расстроило Оскара, который рассчитывал на поддержку от Прохора перед голосованием. Несколько фрагментов ссоры между ними были опубликованы, хотя сам выпуск шоу еще не вышел. 

В конце концов, Оскар потерял терпение и высказал все, что думал о Прохоре. Прохор в ответ на назвал Оскара маргиналом. Известно, что Оскар Кучера едва удержал себя от того, чтобы ударить Прохора, и только присутствие камер помешало ему. Во время вечернего голосования Оскар все же нацелился на Прохора и ударил его по руке. Михаил Галустян, ведущий шоу, с трудом предотвратил драку. Он пристыдил участников, напомнив им о том, что их дети смотрят это шоу:

"Ведите себя культурно, пожалуйста". 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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