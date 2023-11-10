Так стремительно убежавшую из России певицу Аллу Пугачёву заметили на вечеринке на Кипре.
Снимок Примадонны с вечеринки на Кипре показала крестница Пугачёвой.
Алла Борисовна вместе с детьми и семьёй мужа-иноагента устроила праздник, а поводом для него стало совершеннолетие её крестницы — Алины Галкиной.
На фотографии сама 18-летняя Алина (в синем платье) рядом с младшим братом, а рядом её родители — брат Максима Галкина* Дмитрий с супругой.
Сама же Алла сидит в кресле с сыном Гарри, а его сестра Лиза рядом со звёздным отцом. Фото в социальных сетях опубликовала именинница.
"Сегодня я отдыхаю", — комментирует снимок крестница Примадонны.
* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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