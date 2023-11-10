"Пугачёвой не будет": попытка "купить" Аллу Брисовну провалилась

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Предположение о новогодних корпоративах Аллы Пугачёвой в Москве, Дубаи или на Кипре сейчас активно обсуждают.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Игоря Николаева

Но возможно ли пригласить её себе на корпоратив?

По словам московских промоутеров, нет. Алла Борисовна якобы давно не выступает на мероприятиях и не будет этого делать. Даже за 500 тысяч долларов, как утверждают многие.

"Мы можем рассматривать других артистов, которые работают в России. Валера Меладзе работает. Но Аллы Борисовны не будет", — цитирует Aif.ru одного из организаторов концертов Дениса Р.

По его словам, можно пригласить на корпоратив вместо Примадонны, например, Лолиту или Ирину Аллегрову.

Что касается недавнего приезда Аллы в РФ, Денис пояснил, что певица была в стране лишь 2 дня и по "личным вопросам".

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